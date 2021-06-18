Москвичей предупредили об опасной жаре

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Опасная жара прогнозируется в Москве в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
Аномально жаркая погода придет в столицу в субботу, 19 июня. Она сохранится минимум до 23–24 июня.
Синоптик предупредил, что температура воздуха в эти дни будет выше нормы на 6–7 градусов.
"Это очень много, летом изменчивость температуры небольшая. Будет мощная жара", – сказал Вильфанд.
Согласно прогнозам, в среду, 23 июня, температура может возрасти до +34 градусов. При этом в ночь на вторник ожидается 15–20 градусов тепла, а в ночь на среду – 19–24 градуса.
"Это считается нормальной дневной погодой, а не ночной", – объяснил метеоролог.
По информации Гидрометцентра, в период жары ожидается много солнца. Значения ультрафиолетового индекса вырастут до 6–8 баллов.
"Стоит позаботиться о защите кожи и глаз и стараться не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня", – порекомендовал Вильфанд.
Ранее жителей центра Европейской России предупреждали о приходе аномальной жары. Температура повысится после того, как регион окажется под влиянием антициклона.
В Москву придет рекордная жара
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