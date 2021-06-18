Синоптики исключили повторение жары 2010 года в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Аномальная жара ожидает жителей Центральной России в ближайшую неделю, сообщает газета "Известия". По словам главного специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, такой волны тепла не было больше века.

В то же время он заверил, что повторения ситуации 2010 года, когда торфяные пожары Подмосковья сопровождались запахом гари и сильным задымлением в Москве и других городах, не прогнозируется.

"Это невозможно. В этот раз антициклон будет господствовать семь суток – это его обычное время жизни, тогда как в 2010 году рекордная жара держалась почти два месяца. Через неделю к нам придут освежающие грозовые дожди, при этом отскока в холод уже не будет. Лето нас в целом будет радовать, хотя в июле возможна засуха", – сказал метеоролог.

Он пояснил, что в пятницу днем будет около +26...+28 градусов, в выходные воздух прогреется уже до +30 градусов, в понедельник – до +30...+32 градусов, во вторник – до +32...+34, в среду – до +33...+35. Таким образом, будет побит абсолютный температурный рекорд июня 1901 года, когда столбики термометров в среднем показывали 34,7 градуса.

Рисков повторения ситуации 2010 года в Москве и области не видит и зампредседателя Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО​) Сергей Лысиков. Он подтвердил, что жара будет недолгой, а потом пройдут обильные дожди.

"В прошлый раз ЧП произошло из-за самовозгорания торфа и были приняты определенные меры, в том числе по заводнению торфяников", – напомнил он.

Лысиков заверил, что если обстановка будет в буквальном смысле накаляться, губернаторы введут особый противопожарный режим, который подразумевает строгий контроль за открытыми источниками огня.

В МЧС России по Московской области, в свою очередь, сообщили, что держат на особом контроле природные пожары. Для их тушения в лесах привлекаются все возможные силы и средства Комитета лесного хозяйства и его подведомственных учреждений, а также сотрудники и добровольцы Гринписа в России.

"Правительство Московской области, Главное управление МЧС России по Московской области делают все возможное, чтобы не допустить повторения пожаров, произошедших в 2010 году", – заявили в ведомстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что погодные аномалии ожидаются в ряде российских регионов в ближайшие время. По его словам, похолодание ожидается в Свердловской, Челябинской, Омской, Новосибирской, Екатеринбургской и Томской областях с 19 июня. По прогнозу специалиста, температура будет ниже нормы на 4–6 градусов.

В то же время в Красноярском крае и Якутии прогнозируется аномально теплая погода. Температура воздуха будет выше нормы на 8–12 градусов.

Вильфанд предупредил и москвичей об опасной жаре. Аномально жаркая погода придет в столицу в субботу, 19 июня, и сохранится минимум до 23–24 июня. Синоптик также заявлял, что температура воздуха в эти дни будет выше нормы на 6–7 градусов.