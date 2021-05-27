В ГИБДД оценили возможность проведения внезапных рейдов на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госавтоинспекция не имеет цели прятаться от водителей, устраивая внезапные рейды, чтобы выявить больше нарушителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника ГУОБДД МВД России Николая Шеюхина.

По его словам, рейдовые мероприятия носят профилактический характер.



"Нет сегодня у Госавтоинспекции цели наловить пьяных. У Госавтоинспекции цель – чтобы человек в состоянии алкогольного опьянения на дорогу не выезжал, а пользовался услугами "Трезвый водитель" или такси", – рассказал специалист.

Он также добавил, что ведомству необходимо выявить как можно больше пьяных водителей, а также добиться качественного улучшения ситуации на дорогах.

"Лучше два экипажа поставить, а сказать, что стоит 22. Человек, зная, что будет проходить мероприятие, не выедет и не поедет", – заключил Шеюхин.

Ранее сообщалось, что инспекторы ГИБДД в ходе рейда проверили, есть ли у водителей столичных таксопарков права, техосмотр и аптечка. Оказалось, что на линию выходит немало нарушителей, из-за чего для пассажиров каждая поездка похожа на лотерею.