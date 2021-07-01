Максимальную скорость на некоторых дорогах РФ могут повысить до 150 км/ч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

ГИБДД рассматривает увеличение максимально разрешенной скорости движения на некоторых дорогах России до 150 километров в час, рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Об этом сообщает ТАСС.

"[Рассматриваем] повышение скорости до 150 километров в час на некоторых участках дорог, но там, где это безопасно", – заявил он.

Ранее сообщалось, что наказание за езду в пьяном виде в России могут ужесточить. Планируется закрепить повышенные меры ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, а также лицом, имеющим судимость за совершение такого же преступления.

Максимальное наказание, которое будет грозить нарушителям, – заключение на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

