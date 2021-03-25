МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Наказание за езду в пьяном виде в России могут ужесточить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.
Законопроектом предлагается дополнить статью "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". В частности, специалисты планируют закрепить повышенные меры ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, а также лицом, имеющим судимость за совершение такого же преступления.
Максимальное наказание, которое будет грозить нарушителям, – заключение на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.
Также лиц, совершивших такое преступление, хотят штрафовать на 300–500 тысяч рублей.
Еще одно наказание для водителей в нетрезвом виде – исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет, либо же ограничение свободы на срок до трех лет или принудительные работы до трех лет с аналогичными ограничениями.
Законопроект внесли в правительство в январе, когда Минюст сформировал новые наказания за нарушения правил дорожного движения.
В частности, предполагалось лишать водительских прав на срок от одного до полутора лет за трехкратные грубые нарушения. Речь идет, в частности, о превышении скорости движения, проезде на запрещающий сигнал светофора или выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.
Кроме того, предполагалось ужесточить административную ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения. Отмечалось, что за такое нарушение не будет предусмотрена скидка в размере 50%. Также в случае управление машиной без действующего полиса ОСАГО водителя предлагали однократно привлекать к ответственности в течение 24 часов с момента регистрации нарушения, если оно было зафиксировано средствами фото- и видеофиксации.
В Минюсте сообщали, что в грубые административные правонарушения также планируют включить езду в состоянии опьянения на средствах индивидуальной мобильности, которые оснащены двигателем. Речь идет о гироскутерах, моноколесах и электросамокатах.
В МВД предложили ужесточить наказание за нарушения ПДД
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