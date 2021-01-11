Минюст сформировал новые наказания за нарушения ПДД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минюст сформировал новые наказания за нарушения правил дорожного движения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В частности, предполагается лишать водительских прав на срок от одного до полутора лет за трехкратные грубые нарушения. Речь идет, в частности, о превышении скорости движения, проезде на запрещающий сигнал светофора или выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.
Кроме того, предполагается ужесточить административную ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения. В частности, за такое нарушение не будет предусмотрена скидка в размере 50%. Также в случае управление машиной без действующего полиса ОСАГО водитель будет однократно привлекаться к ответственности в течение 24 часов с момента регистрации нарушения, если оно было зафиксировано средствами фото- и видеофиксации.
"Такой подход позволит исключить вероятность привлечения собственника к административной ответственности за второй и последующие случаи фиксации правонарушения в течение суток", – отметили в ведомстве.
В Минюсте сообщили, что в грубые административные правонарушения также планируют включить езду в состоянии опьянения на средствах индивидуальной мобильности, которые оснащены двигателем. Речь идет о гироскутерах, моноколесах и электросамокатах.
Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал введение нормы о лишении прав за три грубых нарушения ПДД. В частности, он выразил согласие с тем, что необходимо применять меры в отношении водителей, которые проезжают на красный свет.
В МВД предложили ужесточить наказание за нарушения ПДД
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