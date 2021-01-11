Эксперт прокомментировал идею лишать прав за три грубых нарушения ПДД

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Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев отреагировал на инициативу Минюста добавить в проекте нового КоАП норму, дающую полномочия лишать водителей прав. Речь идет о трех грубых нарушениях ПДД в течение года, сообщает RT.

Новое правило для водителей может затронуть тех, кто за год три раза был наказан за превышение скорости на 60 километров в час, выезжал на встречку, проезжал на красный свет светофора.

"Что касается выезда на полосу встречного движения: сейчас зима, на полосу встречного движения, если там нет отбойника, может выехать много кто. Что касаемо превышения скорости на 60 километров в час. Представьте: вы едете по трассе и стоит временный знак – ограничение 40 километров в час. Могут не вестись никакие работы, просто такие ловушки для водителей, а вы едете, как обычно, 90 километров в час, разрешено до 110 километров в час, вот вы уже попали", – сказал Канаев.

Автоэксперт согласен с тем, что надо применять меры в отношении водителей, проезжающих на красный свет. Он обратил внимание, что деятельность Минюста в настоящий момент направлена на приведение в порядок противоречия в законодательных документах.

Ранее была названа новая причина лишения водительских прав в России. Эксперты предупредили о последствиях использования водителями электрических рамок для госномеров.