В ФАР рассказали чем поможет водителям новый знак фотовидеофиксации

С 1 марта в России появился новый дорожный знак "Фотовидеофиксация", который заменит существующую табличку с изображением камеры. Его можно будет устанавливать самостоятельно без дополнительных указателей. Рассказываем, чем отличается новый знак от старого.
Фото: Артем Устюжанин/E1.RU
Предупрежден – вооружен
С 1 марта в правилах дорожного движения (ПДД) появился новый знак "Фотовидеофиксация". Указатель будет информировать водителей в местах на дороге, где могут быть установлены стационарная камера или передвижной комплекс, который фиксирует нарушения в автоматическом режиме.
Стоять знак "Фотовидеофиксация" должен в 150–300 метрах от зоны контроля видеокамер – при движении вне населенного пункта. А в границах такового табличку будут использовать только со знаками, сообщающими водителю о въезде в город, поселок или в деревню.
Главное отличие нового указателя в том, что он будет применяться самостоятельно без дополнительных знаков. Прежний вариант устанавливался только в дополнение к другим дорожным знакам или использовался вместе со светофорами. Полностью заменить старые обозначения должны до 1 сентября 2021 года, когда предыдущая табличка с изображением камеры вовсе перестанет действовать.
Всего за прошлый год камеры фотовидеофиксации оштрафовали российских водителей более 145 миллионов раз. Абсолютное большинство нарушений – превышение максимальной скорости. За ними идут нарушение дорожных знаков и разметки, проезд на красный свет, а также езда по обочине.
Кроме того, в Москве и Подмосковье дорожные камеры начали фиксировать непристегнутый ремень безопасности. По итогам двух месяцев работы в столице они выявили более четырех тысяч нарушений.
Удобно ли будет водителям?
Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов рассказал Москве 24, что новый дорожный знак "Фотовидеофиксация" поможет водителям на загородных трассах всегда быть предупрежденными о камерах. При этом, по его словам, в границах городов многочисленные таблички с камерами могут исчезнуть.
"По новым правилам достаточно в начале населенного пункта поставить знак о том, что ведется фотовидеофиксация, а остальные таблички можно демонтировать. Таким образом, теперь водители не смогут вообще узнать о наличии камеры на конкретном участке дороги – это самая большая проблема для автомобилистов", – подчеркнул эксперт.
Собеседник Москвы 24 пояснил, что теперь рядом со знаком, предупреждающим о камерах, не будет указателя на скорость, которую контролирует комплекс фотовидеофиксации. Это может обескуражить водителей, тем более в городах, где на улицах разные скоростные ограничения, пояснил Едрышов.
"Ограничения скорости по ГОСТу должны устанавливаться после каждого перекрестка, это требование сохранилось. Но в качестве информационных знаков, которые указывают о разрешенной скорости, они вряд ли сохранятся. Гораздо полезнее было бы с точки зрения безопасности, если бы водитель знал абсолютно обо всех камерах", – подчеркнул он.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин также опасается, что новые знаки могут спровоцировать большое количество нарушений ПДД у невнимательных водителей.
"Теперь можно будет поставить подобный знак на въезде в город, например при въезде в Москву, а все остальные знаки с камерами убрать. Кроме того, водители не будут знать, какую скорость камеры фиксируют", – отметил собеседник Москвы 24.
При этом Шапарин добавил, что вне населенных пунктов новые знаки должны быть полезны для автомобилистов. Главное, чтобы они были хорошо заметны водителям, даже в ночное время, заключил он.