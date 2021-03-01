В ФАР рассказали чем поможет водителям новый знак фотовидеофиксации

С 1 марта в России появился новый дорожный знак "Фотовидеофиксация", который заменит существующую табличку с изображением камеры. Его можно будет устанавливать самостоятельно без дополнительных указателей. Рассказываем, чем отличается новый знак от старого.



Предупрежден – вооружен

С 1 марта в правилах дорожного движения (ПДД) появился новый знак "Фотовидеофиксация". Указатель будет информировать водителей в местах на дороге, где могут быть установлены стационарная камера или передвижной комплекс, который фиксирует нарушения в автоматическом режиме.

Стоять знак "Фотовидеофиксация" должен в 150–300 метрах от зоны контроля видеокамер – при движении вне населенного пункта. А в границах такового табличку будут использовать только со знаками, сообщающими водителю о въезде в город, поселок или в деревню.

Главное отличие нового указателя в том, что он будет применяться самостоятельно без дополнительных знаков. Прежний вариант устанавливался только в дополнение к другим дорожным знакам или использовался вместе со светофорами. Полностью заменить старые обозначения должны до 1 сентября 2021 года, когда предыдущая табличка с изображением камеры вовсе перестанет действовать.

Всего за прошлый год камеры фотовидеофиксации оштрафовали российских водителей более 145 миллионов раз. Абсолютное большинство нарушений – превышение максимальной скорости. За ними идут нарушение дорожных знаков и разметки, проезд на красный свет, а также езда по обочине.

Кроме того, в Москве и Подмосковье дорожные камеры начали фиксировать непристегнутый ремень безопасности. По итогам двух месяцев работы в столице они выявили более четырех тысяч нарушений.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Удобно ли будет водителям?

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов рассказал Москве 24, что новый дорожный знак "Фотовидеофиксация" поможет водителям на загородных трассах всегда быть предупрежденными о камерах. При этом, по его словам, в границах городов многочисленные таблички с камерами могут исчезнуть.

"По новым правилам достаточно в начале населенного пункта поставить знак о том, что ведется фотовидеофиксация, а остальные таблички можно демонтировать. Таким образом, теперь водители не смогут вообще узнать о наличии камеры на конкретном участке дороги – это самая большая проблема для автомобилистов", – подчеркнул эксперт.





Максим Едрышов глава ФАР Все-таки наличие таблички с камерой всегда подбадривало водителей и позволяло понять, что тут необходимо притормозить. Поэтому водителям можно посоветовать не нарушать ПДД и быть внимательными. А также пользоваться навигаторами, где всегда можно следить за скоростным режимом и наличием некоторых камер.

Собеседник Москвы 24 пояснил, что теперь рядом со знаком, предупреждающим о камерах, не будет указателя на скорость, которую контролирует комплекс фотовидеофиксации. Это может обескуражить водителей, тем более в городах, где на улицах разные скоростные ограничения, пояснил Едрышов.

"Ограничения скорости по ГОСТу должны устанавливаться после каждого перекрестка, это требование сохранилось. Но в качестве информационных знаков, которые указывают о разрешенной скорости, они вряд ли сохранятся. Гораздо полезнее было бы с точки зрения безопасности, если бы водитель знал абсолютно обо всех камерах", – подчеркнул он.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин также опасается, что новые знаки могут спровоцировать большое количество нарушений ПДД у невнимательных водителей.

"Теперь можно будет поставить подобный знак на въезде в город, например при въезде в Москву, а все остальные знаки с камерами убрать. Кроме того, водители не будут знать, какую скорость камеры фиксируют", – отметил собеседник Москвы 24.





Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза К сожалению, скорее всего, это приведет к большому количеству штрафов.

При этом Шапарин добавил, что вне населенных пунктов новые знаки должны быть полезны для автомобилистов. Главное, чтобы они были хорошо заметны водителям, даже в ночное время, заключил он.