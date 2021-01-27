ГИБДД назвала самые опасные нарушения на дорогах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госавтоинспекция Москвы перечислила нарушения правил дорожного движения, которые чаще всего приводили к серьезным ДТП в 2020 году.

Первое место заняло несоблюдение дистанции – 23 процента случаев от общего количества аварий, сообщили Autonews в пресс-службе ГИБДД по столице.

На втором месте – нарушение правил проезда пешеходных переходов (14 процентов). Далее следует несоответствие скорости конкретным условиям (13).

Также в ГИБДД назвали самые распространенные нарушения со стороны пешеходов, которые приводят к ДТП. Первое место – переход дороги в неположенном месте (69).

Еще 13 процентов ДТП произошло из-за выхода пешеходов на дорогу на запрещающий сигнал светофора, а 8 процентов – из-за неожиданного выхода из-за машин или сооружений.

Всего за год в столице произошло 7 939 аварий, в которых погибли и пострадали люди. Снижение по основным показателям аварийности составило порядка 15 процентов.

Число погибших впервые не превысило трех человек на сто тысяч населения и составило 2,9. Это минимальное значение за последние более чем 15 лет.

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