ГИБДД назвала самые опасные нарушения на дорогах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Госавтоинспекция Москвы перечислила нарушения правил дорожного движения, которые чаще всего приводили к серьезным ДТП в 2020 году.
Первое место заняло несоблюдение дистанции – 23 процента случаев от общего количества аварий, сообщили Autonews в пресс-службе ГИБДД по столице.
На втором месте – нарушение правил проезда пешеходных переходов (14 процентов). Далее следует несоответствие скорости конкретным условиям (13).
Также в ГИБДД назвали самые распространенные нарушения со стороны пешеходов, которые приводят к ДТП. Первое место – переход дороги в неположенном месте (69).
Еще 13 процентов ДТП произошло из-за выхода пешеходов на дорогу на запрещающий сигнал светофора, а 8 процентов – из-за неожиданного выхода из-за машин или сооружений.
Всего за год в столице произошло 7 939 аварий, в которых погибли и пострадали люди. Снижение по основным показателям аварийности составило порядка 15 процентов.
Число погибших впервые не превысило трех человек на сто тысяч населения и составило 2,9. Это минимальное значение за последние более чем 15 лет.
Ранее в МЧС рассказали, как вести себя за рулем автомобиля в ситуации, когда невозможно избежать столкновения.
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