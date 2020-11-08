В МЧС объяснили, как управлять машиной при неизбежном столкновении

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Спасатели рассказали, как вести себя за рулем автомобиля в ситуации, когда невозможно избежать столкновения.

В первую очередь, следует сделать все возможное, чтобы уклониться, потому что столкновение с неподвижным предметом, даже деревом, всегда лучше лобового.

При этом при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом расценивается хуже, чем всем бампером, сообщили в МЧС по Волгоградской области.

Также отмечается, что до столкновения важно сохранять самообладание. Для этого можно до предела напрячь все мышцы и не расслабляться до полной остановки.

В то же время при неизбежности удара важно защитить голову. На малой скорости нужно вдавиться в сиденье спиной и упереться руками в рулевое колесо.

"Если же скорость превышает 60 километров в час и вы не пристегнуты ремнем безопасности, прижмитесь грудью к рулевой колонке", – цитирует сообщение РИА Новости.

На пассажирском месте необходимо закрыть голову руками и завалиться на бок, а если рядом ребенок, то его требуется накрыть собой.

Ранее в МЧС рассказали, что порядка 80 процентов раненных в ДТП умирают в первые три часа из-за обильных кровопотерь.