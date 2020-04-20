Минтранс предложил изменения в ПДД по отношению к электросамокатам и гироскутерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Правила дорожного движения в России доработали. Изменения касаются использования средств индивидуальной мобильности – электросамокатов и гироскутеров. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Лицам, использующим средства индивидуальной мобильности, предлагается разрешить пересечение дороги по пешеходным переходам. При этом их скорость должна быть снижена до скорости, с которой двигаются пешеходы", – сообщили в пресс-службе министерства транспорта РФ.

Помимо упомянутых электросамокатов и гироскутеров, к средствам индивидуальной мобильности также относятся ролики, самокаты, скейтборды, сиевеи, моноколеса. Предлагается дополнительно ввести требование о наличии фонаря у владельцев таких средств и отменить действие знака 3.1 "Въезд запрещен" для движения по тротуарам.

"Добавлена норма о световой секции светофора, информирующей водителя о том, что на пешеходном переходе, на который он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий пешеходный переход. Эта норма обеспечивает безопасность движения в режиме совмещения транспортного и пешеходного потоков", – уточнили в Минтрансе.

В Правила дорожного движения также были добавлены определения понятий "дорожное ограждение", "дорожная разметка", "дорожный знак", "направляющие устройства" и "островок управляющий".

В феврале 2020 года сообщалось, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) разработает предложения по созданию удобных и безопасных способов передвижения пешеходов и велосипедистов. Во дворах столицы за минувший год произошло 130 аварий, причем 40 процентов – с участием несовершеннолетних на самокатах, электросамокатах и иных средствах индивидуальной мобильности.

