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19 февраля, 15:38

ЦОДД хочет повысить безопасность движения во дворах

город безопасность транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр организации дорожного движения разработает предложения, которые помогут сделать удобнее и безопаснее движение пешеходов и велосипедистов, а также снизить количество аварий с участием автомобилей, сообщает ТАСС.

Согласно статистике, в прошлом году во дворах столицы произошло 130 аварий, 16% из которых с участием несовершеннолетних. Причем 90% случаев сопровождается наездом на пешеходов.

В 40% случаев несовершеннолетние передвигались на самокатах, электросамокатах, моноколесах, гироскутерах и сегвеях. Такие средства передвижения развивают высокую скорость, поэтому водитель может не успеть вовремя заметить пешехода, считают в ЦОДД.

Отмечается, что в зависимости от типологии дворов ЦОДД предложит рекомендации, которые помогут снизить число аварий. Как подчеркнули в ведомстве, это важно делать, поскольку сейчас безопасности во дворах уделяется недостаточно внимания.

Первые предложения озвучат уже в этом году.

Ранее сообщалось, что благоустройство дворов в Москве идет в плановом режиме. В прошлом году работы провели в 1450 дворах, текущие ремонтные работы и замена асфальта проведены в 2850 дворах. В городе должны провести комплексные либо текущие работы в 3,8 тысячи дворах и 12,9 тысячи подъездах.

С 2011 года для маломобильных граждан в подъездах установлены почти 1,3 тысячи подъемных платформ. Из них 255 появились в 2019-м, а в 2020-м планируется сделать еще 267 платформ. Работы проводятся по адресным заявкам жителей.

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