Эксперт поддержал поправки в ПДД для владельцев сегвеев и гироскутеров

портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Председатель Общественного совета министерства транспорта РФ Михаил Блинкин в разговоре с Москвой 24 прокомментировал поправки в ПДД для владельцев сегвеев, гироскутеров и скейтбордов. Он уверен, что мера носит "предупреждающий характер".
"Явление такое есть в мире: люди ездят и на сегвеях, и гироскутерах, на всяких компьютеризированных колесах. Это явление есть, и на него как-то должен реагировать регулятор транспортной жизни России, все логично. Правда, пока аварии с их участием – экзотика", – сказал Блинкин.
Однако, по мнению Блинкина, рассуждать о соблюдении новых правил пока рано, в качестве примера он привел правила для велосипедистов.
"Правила для велосипедистов никто не соблюдает по одной простой причине: в наших городах велоспорт никогда не имел массового характера, поэтому не возникало необходимости в регулировке. Однако сейчас, когда появляются велодорожки, разметки, тогда это становится более-менее массовым и требует повышенного внимания", – добавил Блинкин.
Также Блинкин отметил, что термин "средства индивидуальной мобильности" не очень удачный. По его мнению, это средства микромобильности, а к СИМ можно отнести и автомобили.
"В международном обороте эти же штуки называются микромобильности, чтобы их не путать с автомобилями", – добавил он.
Ранее сообщалось, что Минтранс РФ предложил ввести новый термин "средства индивидуальной мобильности" (СИМ) для самокатов, сегвеев, гироскутеров, электросамокатов, роликовых коньков и моноколес, а также изменить правила дорожного движения для их владельцев. В перечень СИМ не вошли велосипеды и инвалидные коляски.
Согласно новым правилам, если средство индивидуальной мобильности использует ребенок младше семи лет, то он должен передвигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам на стороне движения пешеходов. Дети от 7 до 14 лет могут ездить по велосипедным и велопешеходным дорожкам со стороны водителя.
Передвигаться по велосипедным полосам, велосипедным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедных зон должны лица, достигшие 14 лет. Если такой возможности нет, то можно ездить по пешеходным дорожкам и тротуарам, а также по обочинам.
Допускается и выезд на правый край, но только на тех дорогах, где скоростной лимит – 60 километров в час. СИМ должен соответствовать техническим требованиям, например, оборудован двигателем.
В пояснительной записке уточняется, что максимальная скорость движения должна составлять не более 20 километров в час в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях.
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