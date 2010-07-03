Эксперт поддержал поправки в ПДД для владельцев сегвеев и гироскутеров

портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Председатель Общественного совета министерства транспорта РФ Михаил Блинкин в разговоре с Москвой 24 прокомментировал поправки в ПДД для владельцев сегвеев, гироскутеров и скейтбордов. Он уверен, что мера носит "предупреждающий характер".

"Явление такое есть в мире: люди ездят и на сегвеях, и гироскутерах, на всяких компьютеризированных колесах. Это явление есть, и на него как-то должен реагировать регулятор транспортной жизни России, все логично. Правда, пока аварии с их участием – экзотика", – сказал Блинкин.





Михаил Блинкин председатель Общественного совета министерства транспорта РФ Таких средств передвижения становится все больше, и рано или поздно они начнут сталкиваться с людьми, нужно заранее принять меры, чтобы это не приобрело массовый характер.



Однако, по мнению Блинкина, рассуждать о соблюдении новых правил пока рано, в качестве примера он привел правила для велосипедистов.

"Правила для велосипедистов никто не соблюдает по одной простой причине: в наших городах велоспорт никогда не имел массового характера, поэтому не возникало необходимости в регулировке. Однако сейчас, когда появляются велодорожки, разметки, тогда это становится более-менее массовым и требует повышенного внимания", – добавил Блинкин.





Морочить себе голову администрированием этих поездок ведомства явно не собираются, поскольку проблемы особой нет.

Михаил Блинкин председатель Общественного совета министерства транспорта РФ Первый шаг сделан правильно – они, гироскутеры, в законе будут как-то кодифицированы. Появятся и регламент, и санкции. Все своим чередом. Сейчас пока это явление не очень массовое.Морочить себе голову администрированием этих поездок ведомства явно не собираются, поскольку проблемы особой нет.



Также Блинкин отметил, что термин "средства индивидуальной мобильности" не очень удачный. По его мнению, это средства микромобильности, а к СИМ можно отнести и автомобили.

"В международном обороте эти же штуки называются микромобильности, чтобы их не путать с автомобилями", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ предложил ввести новый термин "средства индивидуальной мобильности" (СИМ) для самокатов, сегвеев, гироскутеров, электросамокатов, роликовых коньков и моноколес, а также изменить правила дорожного движения для их владельцев. В перечень СИМ не вошли велосипеды и инвалидные коляски.

Согласно новым правилам, если средство индивидуальной мобильности использует ребенок младше семи лет, то он должен передвигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам на стороне движения пешеходов. Дети от 7 до 14 лет могут ездить по велосипедным и велопешеходным дорожкам со стороны водителя.

Передвигаться по велосипедным полосам, велосипедным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедных зон должны лица, достигшие 14 лет. Если такой возможности нет, то можно ездить по пешеходным дорожкам и тротуарам, а также по обочинам.

Допускается и выезд на правый край, но только на тех дорогах, где скоростной лимит – 60 километров в час. СИМ должен соответствовать техническим требованиям, например, оборудован двигателем.

В пояснительной записке уточняется, что максимальная скорость движения должна составлять не более 20 километров в час в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях.



Соболева Илона