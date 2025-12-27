Ограничения на полеты сняты в аэропорту Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аэропорт Шереметьево возобновил работу, сняв временные ограничения на полеты. Он вновь принимает и отправляет рейсы, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.



"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – напомнил он.

Соответствующие меры вводились в Шереметьеве вечером 27 декабря. Воздушная гавань принимала и отправляла рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

Эти ограничения вводились на фоне попыток украинских БПЛА атаковать Москву. Всего над московским регионом удалось ликвидировать 26 вражеских БПЛА.

