Кислотные дожди возможны в Иране после ударов по нефтехранилищам

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Иранское общество "Красный Полумесяц" предупредило население об угрозе кислотных дождей после ударов по нефтехранилищам. Предупреждение опубликовано в телеграм-канале общества.

Там пояснили, что взрывы приводят к выбросу токсичных соединений – углеводородов, оксидов серы и азота. При выпадении осадков они образуют кислотные дожди, которые опасны для легких и кожи – могут привести к химическим ожогам.

Спасатели настоятельно рекомендовали при дожде не выходить из дома, а на улице – искать укрытие. Если капли попали на кожу, нельзя их тереть – это лишь усилит проникновение химикатов. Место нужно сразу промыть водой.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после атаки Израиля и США на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и американским военным базам, расположенным в регионе.

Вместе с тем израильские военные объявили о начале волны атак по военным объектам в Тегеране. Уточнялось, что Израиль и США обстреляли кварталы иранской столицы, в которых расположены нефтехранилища.