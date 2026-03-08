Силы ПВО ликвидировали 30 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 30 украинских БПЛА над регионами страны и Черным морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что в период с 18:00 до 20:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 8 дронов над Тульской областью, шесть БПЛА над Краснодарским краем и пять беспилотников над Брянской областью.

Кроме того, еще четыре БПЛА сбили над Рязанской областью, три – над Орловской областью, два – над столичным регионом. По одному беспилотнику удалось уничтожить над Белгородской областью и Черным морем.

Ранее, в период с 14:00 до 17:00, российские силы ПВО сбили 170 вражеских БПЛА. Воздушные цели удалось ликвидировать над Брянской, Тульской, Белгородской, Рязанской, Курской, Калужской, Орловской областями. Также беспилотники сбили над Краснодарским краем, Крымом и другими регионами страны.

