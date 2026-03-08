Российские силы ПВО сбили 170 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14:00 до 17:00 8 марта сбили над регионами РФ 170 украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что 73 воздушных цели удалось перехватить и сбить над Брянской областью. Еще 27 дронов ликвидировали над Краснодарским краем, а 19 – над Тульской областью. По 11 БПЛА сбили над Белгородской, 10 – над Рязанской, а 6 – над Курской областями.

5 дронов удалось сбить над Калужской областью, по 3 – над Орловской областью и Крымом, а также над столичным регионом, включая два БПЛА, которые летели на Москву. Еще один беспилотник ликвидировали над Липецкой областью. Кроме того еще 5 беспилотников уничтожены над Азовским морем, а 4 – над Черным морем.

Ранее, в ночь на 8 марта, дежурные средства ПВО перехватили и сбили 72 украинских БПЛА над регионами России. В частности, вражеские воздушные цели удалось ликвидировать над Астраханской, Ростовской, Белгородской, Курской и Волгоградской областями. Также БПЛА сбили над Крымом, Краснодарским краем и Азовским морем.

