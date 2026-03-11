Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 10:18

Город

В Москве начали готовить гидроузлы к весеннему половодью

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы начали готовить столичные гидроузлы к предстоящему весеннему половодью. Об этом сообщила пресс-служба КГХ.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что половодье в столичном регионе обычно начинается в конце марта – начале апреля.

"Соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали. Проверяем работоспособность гидротехнических сооружений, расположенных на реках Яузе и Десне, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, Канале имени Москвы, Истринском, Можайском и других водохранилищах", – уточнил вице-мэр.

В частности, экспертам предстоит очистить водопропускные объекты и установить круглосуточный контроль за уровнем воды. На гидротехнических сооружениях, в свою очередь, запланирована подготовка энергетического и механического оборудования, проверка состояния автотранспорта с энергоисточниками и откачивающими средствами, а также формирование дополнительных аварийных бригад.

Согласно прогнозам ведомства, прохождение паводка пройдет в штатном режиме благодаря наличию свободных емкостей в водохранилищах Москворецко-Вазузской и Волжской систем, которые могут принять весь талый сток.

"В столице утвержден специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья. В документе закреплены зоны ответственности, определен четкий алгоритм действий, предусмотрен обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды", – заключили в КГХ.

Всего весеннее половодье ожидается в 42 российских субъектах, причем значительные снегозапасы, по предварительным прогнозам Росгидромета, создают риски высоких уровней воды.

Для мониторинга паводковой обстановки и оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации были созданы совместные межведомственные рабочие группы. В них входят представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций, к компетенции которых относятся данные направления деятельности.

Читайте также


город

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика