В Москве начали готовить гидроузлы к весеннему половодью

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы начали готовить столичные гидроузлы к предстоящему весеннему половодью. Об этом сообщила пресс-служба КГХ.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что половодье в столичном регионе обычно начинается в конце марта – начале апреля.

"Соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали. Проверяем работоспособность гидротехнических сооружений, расположенных на реках Яузе и Десне, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, Канале имени Москвы, Истринском, Можайском и других водохранилищах", – уточнил вице-мэр.

В частности, экспертам предстоит очистить водопропускные объекты и установить круглосуточный контроль за уровнем воды. На гидротехнических сооружениях, в свою очередь, запланирована подготовка энергетического и механического оборудования, проверка состояния автотранспорта с энергоисточниками и откачивающими средствами, а также формирование дополнительных аварийных бригад.

Согласно прогнозам ведомства, прохождение паводка пройдет в штатном режиме благодаря наличию свободных емкостей в водохранилищах Москворецко-Вазузской и Волжской систем, которые могут принять весь талый сток.

"В столице утвержден специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья. В документе закреплены зоны ответственности, определен четкий алгоритм действий, предусмотрен обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды", – заключили в КГХ.

Всего весеннее половодье ожидается в 42 российских субъектах, причем значительные снегозапасы, по предварительным прогнозам Росгидромета, создают риски высоких уровней воды.

Для мониторинга паводковой обстановки и оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации были созданы совместные межведомственные рабочие группы. В них входят представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций, к компетенции которых относятся данные направления деятельности.

