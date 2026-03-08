Силы ПВО ликвидировали 72 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 72 украинских БПЛА над регионами России в ночь на воскресенье, 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, 20 дронов было уничтожено в небе над Астраханской областью, 20 – над Крымом, 14 – над территорией Ростовской области, 8 – над Белгородской областью.

Еще 4 дрона было сбито в небе над Краснодарским краем, 3 – над Курской областью, 2 – над Волгоградской областью и 1 БПЛА – над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе была повреждена энергоинфраструктура из-за массированной ракетной атаки со стороны Украины. По словам Гладкова, никто из местных жителей не пострадал. На месте ЧП работают оперативные службы.