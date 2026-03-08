Израиль сообщил об ударе по руководству ливанского корпуса КСИР

Фото: ТАСС/EPA/WAEL HAMZEH

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла высокоточный удар по ключевым командирам ливанского корпуса сил "Кудс" – элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Бейруте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что под удар попали лица, непосредственно причастные к организации террористических атак против Израиля и его граждан.

Ликвидированные командиры курировали деятельность организации как на территории Ливана, так и взаимодействовали с подразделениями КСИР в Иране.

Ближневосточный конфликт обострился 28 февраля после того, как Израиль и США нанесли первые удары по территории Ирана. В ответ на это Тегеран атаковал еврейское государство, а также американские военные объекты, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Параллельно с этим шиитское движение "Хезболла" начало массированный обстрел израильской территории с юга Ливана. Армия обороны Израиля нанесла ответные удары по позициям группировки.