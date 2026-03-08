График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

08 марта, 05:29

Общество

Изъятие скота началось в Новосибирской области на фоне вспышки бешенства

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

У владельцев личных подсобных хозяйств в Новосибирской области изымают и уничтожают скот для ликвидации очагов пастереллеза и бешенства. Об этом сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Отмечается, что с начала 2026 года в области зарегистрировано 42 очага бешенства, карантин был введен в пяти районах. Также зафиксированы случаи пастереллеза. Всплеск заболеваемости в ведомстве связывают с обильными снегопадами, из-за которых дикие животные выходят к людям в поисках пищи и заражают невакцинированный скот.

В управлении ветеринарии региона также подчеркивают, что угрозы для здоровья населения нет, а продукция в магазинах проходит строгий контроль и безопасна. Владельцам животных выплатят компенсацию в соответствии с законодательством.

Ранее власти Московской области ввели ограничительные меры в Реутове после выявления эпизоотического очага бешенства. Карантин был установлен в границах территории дома №4 на улице Молодежной. Кроме того, был введен запрет на вывоз восприимчивых животных и отлов диких особей для отправки в зоопарки.

животныеобществорегионы

