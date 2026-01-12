Рысь напала на подростка в спортивном центре в Башкирии

Фото: телеграм-канал SHOT

Бешеная рысь напала на подростка в спортивном центре "Уфимский сокол" в Башкирии, рассказал телеканалу "360" директор учреждения Александр Астахов.

По его словам, животное забралось на территорию и поцарапало девочку. Ей оказали первую помощь. Позже сотрудники Росприроднадзора и Минэкологии республики нашли рысь мертвой и отвезли тело на экспертизу.

Астахов добавил, что считает, что животное было бешеным, поскольку оно побежало к людям. Нормальная рысь "бегала бы где-нибудь в лесу", уверен он.

Отпугнуть дикое животное можно с помощью фонарика в мобильном телефоне, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с News.ru.

Он объяснил, что при встрече со зверем необходимо сохранять спокойствие и осторожно отходить назад, двигаясь при этом плавно и размеренно. Большой ошибкой будет подойти к лежащему животному, думая, что оно ранено, чтобы подкормить или сфотографировать, поскольку оно может только притворяться спящим или оказаться бешеным.

Вместе с тем отпугнуть диких зверей может, например, резкий металлический звук и огонь, однако для этого нужно время и то, что можно поджечь. Использовать фонарик при этом сможет даже человек в стрессовой ситуации.

При этом не следует убегать от животного, смотреть ему в глаза, совершать резкие движения или кричать. Шеляков подчеркнул, что не рекомендуется пытаться дотронуться до зверя или погладить.

При наличии укрытия, такого как дом или машина, лучше всего будет спрятаться. Если такой возможности нет, для защиты нужно использовать любые доступные предметы – палку, сумку или рюкзак.

Эксперт также указал, что животное, болеющее бешенством, необязательно будет вести себя бесконтрольно. В моменте оно может быть очень спокойным.

"Поэтому, кто бы вас ни укусил и какой бы неглубокой ни была рана, нужно обязательно сделать прививку от бешенства", – резюмировал ветеринар.

Ранее севастопольский винодел Павел Швец рассказал, что его укусила куница, зараженная бешенством. При этом поймать животное, чтобы его проверить, удалось не сразу, однако мужчина сделал прививку на следующий день после укуса и проходит профилактический курс лечения.

