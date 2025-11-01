Бешеная куница пробралась в дом и укусила севастопольского винодела

Фото: телеграм-канал "Павел Швец / Винодел"

Севастопольского винодела Павла Швеца укусила зараженная бешенством куница. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

По словам мужчины, животное забралось в дом ночью и укусило его за ногу. Поймать его, чтобы проверить на бешенство, удалось не сразу. Однако позже куница вернулась в тот же район, поэтому ее удалось посадить в клетку. Животное скончалось.

Швец добавил, что анализы показали бешенство у куницы. Винодел сделал прививку на следующее утро после укуса и в настоящий момент проходит профилактический курс лечения.

"Друзья, не держите ночью открытыми окна, которые "в пол"! Берегите себя! <...> Вся жизнь состоит из череды случайностей. Пусть нам всем везет!" – заключил Швец.

Ранее в долине Лукас в Сан-Рафаэле белка набросилась на пятерых прохожих, двоих из них доставили в больницу. Одна из пострадавших обратилась к медикам с окровавленным лицом, от животного пришлось отбиваться руками.

Однако эксперт по диким животным Ванесса Поттер отметила, что белки не переносят бешенство, а агрессия могла быть вызвана тем, что люди перестали подкармливать грызуна.

