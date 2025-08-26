Американец заразился бубонной чумой после похода в горы

Фото: 123RF/antoinepham2903

Американец заразился бубонной чумой после того, как его покусали инфицированные блохи во время похода в районе Саут-Лейк-Тахо. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеканал CNN.

По данным департамента здравоохранения округа Эль-Дорадо, инфекцию удалось своевременно выявить. В настоящее время состояние мужчины оценивается как стабильное, он проходит лечение в домашних условиях.

Исполняющий обязанности директора ведомства Кайл Флифлет заявил, что чума встречается во многих районах Калифорнии. Этот случай является вторым в США за последний месяц. Однако в июле в Аризоне вспышка этого заболевания привела к тому, что люди умирали через сутки после постановки диагноза.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) уточнили, что каждый год в США фиксируется примерно 7 случаев заражения бубонной чумой. Инфекция вызвана бактерией Yersinia pestis, которая передается через укусы блох и контакт с грызунами.

Ранее на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) произошла вспышка легочной и бубонной чумы. По данным СМИ, эпицентром вспышки стал округ Джугу провинции Итури. Всего было выявлено 24 заболевших. При этом от чумы умерла 13-летняя девочка, не получившая своевременной медицинской помощи.

