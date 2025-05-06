Okapi: вспышка бубонной и легочной чумы произошла в ДР Конго

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На востоке Демократической Республики Конго (ДРК) произошла вспышка легочной и бубонной чумы, передает конголезская радиостанция Okapi.

По данным СМИ, эпицентром вспышки стал округ Джугу провинции Итури. Всего же было выявлено 24 заболевших. При этом от чумы умерла 13-летняя девочка, не получившая своевременной медицинской помощи.

Как утверждают журналисты, власти провинции принимают срочные меры по борьбе со вспышкой чумы, но им мешают повстанческие группировки, продолжающие атаковать города и поселки.

Ранее в ДРК была также зафиксирована вспышка заболеваемости холерой. Глава Минздрава ДР Конго Роже Камбу отметил, что с начала года в стране зарегистрировали свыше 15,7 тысячи случаев инфекции.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в марте в Африке установили более 22 тысяч заболевших холерой.

