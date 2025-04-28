Вспышка заболеваемости холерой выявлена в ДР Конго

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Вспышка заболеваемости холерой зафиксирована в Демократической Республике (ДР) Конго. Об этом сообщило конголезское радио Okapi со ссылкой на главу Минздрава ДР Роже Камбу.

Как он отметил, за последнюю неделю в стране выявили 1 198 случаев заболевания холерой, из них 22 – с летальным исходом. С начала года в Конго зарегистрировали свыше 15,7 тысячи случаев инфекции.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в марте в Африке установили более 22 тысяч заболевших холерой.

Ранее в Московской области был зафиксирован завозной случай холеры. Заболевание подтвердилось у мужчины, который недавно прилетел из Индии. Пациента оперативно изолировали в специализированном инфекционном боксе.

После этого в Роспотребнадзоре заявили, что все контактировавшие с заболевшим находятся под медицинским наблюдением.

В субботу, 26 апреля, стало известно о выявленном втором случае этой инфекции в Воронежской области. По данным Роспотребнадзора, мужчина также прибыл из Индии. При этом ведомство оценило эпидемиологическую ситуацию в стране как стабильную.

