Роспотребнадзор усилил мониторинг завозных инфекций перед майскими праздниками

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В преддверии майских праздников Роспотребнадзор усиливает контроль за возможными инфекциями, которые могут быть завезены в Россию туристами. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Особое внимание федеральная служба уделит, в частности, геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС), чуме, холере и другим заболеваниям.

Кроме того, специалисты займутся профилактикой инфекционных заболеваний и обеспечением безопасности массовых мероприятий, поскольку в связи с предстоящими праздниками ожидается увеличение числа людей на открытых фестивалях и туристических объектах.

Роспотребнадзор призвал граждан быть бдительными и соблюдать меры предосторожности, а также подчеркнул, что безопасность и здоровье населения остаются приоритетом ведомства в праздники.

Служба ранее не увидела эпидемиологической опасности для распространения лихорадки чикунгунья в России.

По данным ведомства, чрезвычайный план оперативного реагирования, связанный с ростом заболеваемости данной инфекцией, был введен на острове Реюньон в Индийском океане, находящемся под юрисдикцией Франции.

При этом всего в мире выявлено более 98 тысяч случаев заболевания с начала года, среди них 19 завозных случаев зафиксировали в Тайване, Австралии, Чили и Германии. Однако на территории России лихорадка не установлена.