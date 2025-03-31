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31 марта, 07:16

Общество

Роспотребнадзор не выявил новые вирусы в России

Фото: 123RF/armmypicca

В России не выявлены новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В ходе проводимого постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены", – отметили в надзорном ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что эпидемиологическая ситуация в стране по группе респираторных инфекций, включая грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна. Отмечается снижение уровня заболеваемости. Надзорное ведомство добавило, что держат ситуацию на контроле.

Ранее в Сети появилась информация, что в России распространяется вирус, вызывающий высокую температуру и кровь при отхаркивании, при этом тесты на ковид и грипп у больных отрицательные.

В свою очередь, зампрезидента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко подчеркнул, что сведения о распространении нового вируса необходимо тщательно изучить. По его словам, высокая температура может быть вызвана тяжелым течением другой болезни, а кровь вполне может оказаться индивидуальной особенностью.

Роспотребнадзор проверит информацию о появлении нового респираторного вируса в РФ

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