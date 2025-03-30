Онищенко назвал преждевременными утверждения о появлении нового вируса в РФ

Фото: depositphotos/peshkova

Сведения о распространении нового вируса в России необходимо тщательно изучить и дождаться проведения исследований, подчеркнул в беседе с ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Ранее в телеграм-каналах начали распространяться сообщения о том, что в России появился новый вирус, симптомами которого являются высокая температура и кровь при отхаркивании. При этом результаты тестов на коронавирус и грипп у заболевших оказываются отрицательными.

"В Петербурге у нас есть институт имени Пастера, который только гриппом занимается, и в его официальном докладе сведений о каком-то новом вирусе нет. Поэтому давайте не будем отмахиваться от этой информации, мы ее внимательно расшифруем. <...> Скорее всего там и не вирус, не будем сейчас нагнетать, а посмотрим на данные хотя бы одного исследования. Самое главное, где этот вирус, где эти заболевания были зарегистрированы", – подчеркнул эксперт, комментируя эту информацию.

По словам Онищенко, высокая температура может быть вызвана тяжелым течением другой болезни, а кровь при отхаркивании вполне может оказаться индивидуальной особенностью конкретного больного.

Специалисты Роспотребнадзора уже взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом.

Вместе с тем россиян предупреждали о росте рисков межвидового перехода вируса птичьего гриппа H5N1. После завершения происходящих в его структуре изменений он может стать высокопатогенным для людей.