Попова предупредила о высоких рисках межвидового перехода птичьего гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о росте рисков межвидового перехода вируса птичьего гриппа H5N1. По ее словам, после завершения происходящих в его структуре изменений он может стать высокопатогенным для людей.

Рост числа вспышек этого заболевания вызывает тревогу в научной среде во всех странах мира, подчеркнула она. По данным Поповой, происходит постепенное расширение географии распространения этого вида гриппа.

В целях контроля над данной ситуацией было решено ввести специальный мониторинг.

"Пока у нас, к нашему счастью, положительных находок (случаев зоонозного гриппа. – Прим. ред.) нет, но мы будем продолжать эту работу", – цитирует Попову ТАСС.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что ведомство разработало новую тест-систему, которая позволяет определить вирус гриппа А (H5N8). Специалисты предполагают, что зарегистрировать ее удастся в ближайшее время.

Птичий грипп представляет собой инфекционное заболевание, которое вызывают штаммы вируса гриппатипа А. Данная болезнь распространена во всем мире. При этом многие виды диких птиц легко переносят инфицирование, однако у некоторых пернатых, в том числе домашних, болезнь прогрессирует и может передаваться человеку.

В конце декабря 2024 года мутацию птичьего гриппа обнаружили у тяжело больного пациента в США. Во время его госпитализации у него взяли два образца вируса в виде мазков. Затем их проанализировали с помощью метода секвенирования. Врачи установили, что последовательности вируса в образцах отличаются от других известных.

Тем не менее в Роспотребнадзоре заявили, что вероятность распространения этого штамма гриппа в России крайне мала. Изменения в строении вируса, скорее всего, появились в результате его репликации, а не при первоначальном заражении, сочли специалисты ведомства.