Роспотребнадзор заявил, что риска распространения мутации вируса гриппа птиц в РФ нет

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Вероятность того, что новый штамм птичьего гриппа, обнаруженный в США, распространится, крайне мала. При этом опасности для России нет. Об этом заявил Роспотребнадзор, передает РИА Новости.

По данным надзорного ведомства, сейчас вероятность распространения этого штамма вируса, в котором произошли аминокислотные изменения A134A/V, N182N/K, E186E/D, минимальна. Кроме того, ситуация находится под наблюдением ведомства.

В 2024 году на территории Российской Федерации не было зафиксировано изменений в аминокислотной последовательности у птиц, отметили специалисты. Вирус птичьего гриппа, обнаруженный у пациента из США, принадлежит к кладе 2.3.4.4b и имеет мутации в гемагглютинине. Полиморфизм E186E/D также был выявлен в образце, взятом у пациента с тяжелым течением заболевания в Британской Колумбии (Канада).

"Эти замены могут приводить к усилению связывания вируса с α2,6-рецепторами, расположенными в верхних дыхательных путях человека", – обратило внимание ведомство.

При этом модификации составляют лишь незначительную часть от общего числа циркулирующих вирусов. То есть большинство вирусов все еще содержат аминокислоты, которые способствуют их преимущественному связыванию с рецепторами "птичьего" типа.

Изменения в строении вируса, скорее всего, появились в результате его репликации, а не при первоначальном заражении, заключил Роспотребнадзор.

Мутацию заболевания обнаружили врачи Штатов у тяжело больного пациента из штата Луизиана. У него во время госпитализации были взяты два образца вируса в виде мазков. Затем они были проанализированы с помощью метода секвенирования. Врачи установили, что последовательности вируса в образцах отличаются от других известных.

Угроза для людей из-за вспышки птичьего гриппа остается небольшой, отмечает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), но случай с мутацией показывает, как важно следить за распространением этой болезни.