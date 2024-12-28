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28 декабря, 12:05

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Академик РАН Онищенко назвал спокойной эпидситуацию по ОРВИ в РФ

Спокойная эпидситуация по ОРВИ наблюдается в РФ – РАН

Фото: 123RF/akkamulator

В России наблюдается спокойная эпидемиологическая ситуация по ОРВИ, гриппу и коронавирусу, рассказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

"Это обусловлено прежде всего тем, что государство потрудилось и министерство здравоохранения обеспечило примерно 70 миллионов наших граждан бесплатной вакциной и они привились. <...> Каких-то тревожащих нас ситуаций, связанных с гриппом, у нас сегодня нет", – приводит ТАСС слова академика.

Онищенко пояснил, что рост возможен через несколько недель после возвращения школьников с каникул. Эксперт также призвал самостоятельно делать все, чтобы защититься от болезней.

"В случае выявления каких-то заболеваний лучше изолироваться, нежели проявлять какую-то беспечность", – добавил он.

Ранее заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась на 4,1%. На сегодняшний день привито 58,1% населения. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что с 16 по 22 декабря было привито 58,1% населения.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в России является стабильной.

Роспотребнадзор заявил о стабильной эпидобстановке в Москве

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