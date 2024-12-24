Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице за неделю снизилась на 4,1%

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За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась на 4,1%, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что на 51-й неделе 2024 года – с 16 по 22 декабря – эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице стабильная. На сегодняшний день привито 58,1% населения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в России является стабильной.

До этого в Москве зафиксировали незначительное увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ. В то же время эпидемиологическая ситуация в городе соответствует эпидсезону, указали в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.