24 декабря, 16:55Общество
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице за неделю снизилась на 4,1%
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За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась на 4,1%, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что на 51-й неделе 2024 года – с 16 по 22 декабря – эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице стабильная. На сегодняшний день привито 58,1% населения.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в России является стабильной.
До этого в Москве зафиксировали незначительное увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ. В то же время эпидемиологическая ситуация в городе соответствует эпидсезону, указали в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
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