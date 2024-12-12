Попова призвала предупредить риски по переходу птичьего гриппа на людей

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Птичий грипп имеет высокие риски распространения из-за возможности его межвидового перехода, однако их нужно предупредить. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям, передает РИА Новости.

При этом она отметила, что случаи высокопатогенного птичьего гриппа в разных генетических вариантах фиксируются и описываются уже не раз в год, а почти еженедельно.

Пандемия из-за вируса птичьего гриппа может начаться в течение ближайших пяти лет, заявил ранее иммунолог Николай Крючков. При этом вспышки заболеваемости этим вирусом постоянно регистрируются уже сейчас.

Российские ученые готовы к разработке средств борьбы с птичьим гриппом, однако создавать вакцину против заболевания необходимо быстрее в связи с возникновением угрозы перехода инфекции на людей, предупредил вирусолог и глава лаборатории вирусного патогенеза НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Олег Жирнов.

