Иммунолог Крючков: в ближайшие пять лет из-за птичьего гриппа может начаться пандемия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В ближайшие пять лет может начаться пандемия из-за вируса птичьего гриппа. Таким мнением поделился иммунолог Николай Крючков с Агентством "Москва".

"На текущий момент считается, что вирус птичьего гриппа не приспособлен для передачи от человека к человеку. Именно это препятствует возникновению крупных вспышек или эпидемии. Но это дело времени", – отметил специалист.

По его словам, птичий грипп, скорее всего, преодолеет данный барьер в среднесрочной перспективе. При этом вспышки заболеваемости этим вирусом постоянно регистрируются уже сейчас.

Ранее вирусолог Петр Чумаков заявил, что "болезнь X", от которой, по данным ВОЗ, "погибнет людей в 20 раз больше, чем от коронавируса", уже известна. По его мнению, это вирус птичьего гриппа H5N1, который "сделали" способным передаваться не только среди животных или от птиц к человеку, но и от человека к человеку.

Он отметил, что вирус птичьего гриппа H5N1 идеален для новой пандемии, но необходимо, чтобы он стал легко передаваться от человека к человеку.