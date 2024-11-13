Эксперт Поздняков: неизвестный, патогенный и высоко заразный вирус является опаснейшим

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Самую большую опасность для людей представляет неизвестный и патогенный вирус с высокой заразностью, который также передается воздушно-капельным путем. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на руководителя клинико-диагностической лаборатории, кандидата медицинских наук Андрея Позднякова.

Так, по словам эксперта, инфекции, о которых больше всего говорили в этом году, вроде вируса Марбурга и оспы обезьян, этим критериям не соответствуют и вряд ли смогут спровоцировать пандемию.

При этом Поздняков отметил опасность гриппа, так как данный вирус "не только заражает, но еще и мутирует". Специалист подчеркнул, что ежегодно грипп уносит жизни тысяч людей при наличии вакцины и понимания того, как его нужно лечить.

"На мой взгляд, наибольшую опасность представляет птичий грипп. Пока им заражаются только люди, которые непосредственно работают с птицами. Передача вируса от человека к человеку еще не зафиксирована. Но, судя по всему, очередная мутация, когда вирус станет "летучим", не за горами", – рассказал эксперт.

Однако Поздняков заверил, что если это и произойдет, то ситуацию быстро удастся взять под контроль, так как люди уже умеют бороться с подобными вирусами.

"Мы научились быстро изготавливать вакцины. На расшифровку генома у исследователей уходит день. На изготовление вакцины – две недели, на клинические испытания – три месяца. После появления вакцины смертность даже от самого злого вируса снижается", – заверил специалист.

При этом, по его мнению, не стоит забывать и об опасности бактерий. Так, согласно прогнозу журнала "Ланцет", в 2050 году в мире каждый год от супербактерий будет умирать 2 миллиона человек и еще 8,5 миллиона будут погибать от болезней, связанных с ними.

Специалист назвал среди подобных бактерий, то есть тех, которые выработали лекарственную устойчивость, золотистый стафилококк, ацинетобактер, кишечную палочку, клебсиеллу, пневмококк и синегнойную палочку.

"Из них пять инфекций (золотистый стафилококк, пневмококк, кишечная палочка, клебсиелла и пневмококк) обитают в организме всех людей. И если они станут полностью неуправляемыми – это будет вызов, сопоставимый с новой пандемией", – добавил он.

Предотвратить же пандемию супербактерий можно при помощи разработки нового антимикробного препарата или, например, препаратов, которые взламывают механизм суперустойчивости этих бактерий. Среди других вариантов – создание биооружия, вроде бактериофагов – вирусов, которые "ломают" бактерии.

Ранее ученые из Университета Монаша нашли новые вирусы, способные уничтожить супербактерию клебсиеллу. По информации издания, вирусы нашли в водоемах, которые расположены на землях австралийских аборигенов Вурунтьери. Отмечается, что у них выявлены различные генетические вариации, способные помочь в борьбе с увеличивающейся устойчивостью бактерий к антибиотикам.