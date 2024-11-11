В РФ взят на контроль случай птичьего гриппа в Канаде

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Роспотребнадзор взял на контроль сообщение о выявленном случае птичьего гриппа в Канаде. При этом в России случаев заражения людей не зарегистрировано, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Информация о том, что в провинции Канады был впервые зафиксирован случай птичьего гриппа у человека, вызванный вирусом гриппа H5, начала распространяться некоторое время назад. Предположительно, заболевшим мог оказаться подросток. При этом других подобных случаев в стране не выявили.

Вспышки вируса гриппа птиц регистрируются по всему миру с начала 2024 года, напомнили в ведомстве. Между тем даже на фоне широкого распространения инфекции, по данным Всемирной организации здоровья животных (WOAH), в нынешнем году было зафиксировано значительно меньше вспышек заболевания среди дикой и домашней птицы, чем в 2023 году. Кроме того, на территории России тоже было выявлено меньше очагов инфекции, чем в прошлом году.

Роспотребнадзор контролирует ситуацию по зоонозным инфекциям в стране на постоянной основе, подчеркнули представители ведомства. При этом подведомственные научные организации ведут мониторинг за межвидовым переходом вирусов гриппа птиц, а также изучают эпидемический и пандемический потенциал. Вместе с тем регулярно проводится обследование лиц, работающих с птицей.

При этом в пунктах пропуска через границу работает система "Периметр", которая дает возможность быстро выявлять людей с признаками инфекций.

"Также разработаны и введены в действие нормативные документы для ветеринаров и медицинских работников, которыми руководствуются в случае выявления гриппа у птиц, для того чтобы не допустить дальнейшего распространения этой инфекции среди пернатых, а также заболевания людей", – резюмировали в Роспотребнадзоре.

Между тем в начале ноября ведомство направило запрос в министерство здравоохранения Турции в связи с жалобами российских туристов на вирус Коксаки. Представители Роспотребнадзора приняли это решение на фоне распространения в некоторых телеграм-каналах сообщений о вспышке заболеваемости в отеле Sirene Belek.

В свою очередь, в Минздраве Турции заявили об отсутствии на турецких курортах вируса, способного создать критическую ситуацию.

При этом, по данным СМИ, на энтеровирусную инфекцию уже пожаловались жители девяти регионов России. Так, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, а также Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областях увеличилось число зараженных. Департамент здравоохранения столицы подтвердил, что в городе были зафиксированы единичные случаи заболеваемости вирусом Коксаки.

Позже, комментируя ситуацию, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России отсутствует риск распространения энтеровирусной инфекции. Речь в том числе шла и о Коксаки.