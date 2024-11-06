Единичные случаи заражения вирусом Коксаки были зафиксированы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве зафиксированы единичные случаи заболеваемости вирусом Коксаки, сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, мониторинг заболеваемости различными вирусными инфекциями ведется непрерывно.

"Вирус Коксаки хорошо изучен, он не является чем-то новым для специалистов и хорошо поддается лечению. Единичные случаи, которые сейчас фиксируются, соответствуют типичному фону заболеваемости эпидсезона", – сказала главный детский инфекционист Москвы Людмила Мазанкова.

Она подчеркнула, что сейчас в столице складывается спокойная обстановка по заболеваемости подобными инфекциями. Каких-либо вспышек или крупных очагов инфекций среди детей не отмечается, уточнила Мазанкова.

Ранее Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Турции в связи с жалобами российских туристов на вирус. Представители ведомства приняли это решение на фоне распространения в некоторых телеграм-каналах сообщений о вспышке заболеваемости в отеле Sirene Belek.

В свою очередь, в Минздраве Турции заявили об отсутствии на турецких курортах вируса, способного создать критическую ситуацию.

Как писали СМИ, на энтеровирусную инфекцию Коксаки жалуются жители уже девяти регионов России. В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, а также Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областях увеличилось число зараженных.

Основные первые симптомы Коксаки – температура, как при гриппе, заметная сыпь на теле, боли в мышцах, рвота и диарея, рассказывал доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов. Путь заражения вирусом может быть любым, однако чаще всего он распространяется с едой и водой.