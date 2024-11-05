Иммунолог Жемчугов: первые симптомы вируса Коксаки – температура и сыпь

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Вирус Коксаки является давно известным энтеровирусом, его основные первые симптомы – это температура, как при гриппе, заметная сыпь на теле, боли в мышцах, рвота и диарея. Об этом сообщает RT со ссылкой на доктора медицинских наук, терапевта-иммунолога Владислава Жемчугова.

"Тяжелая болезнь, особенно для маленьких детей. Может быть также менингит, воспаление сердца, легких и почек", – добавил врач.

По словам специалиста, путь заражения у вируса Коксаки может быть любым, однако чаще всего он распространяется с едой и водой.

Жемчугов отметил, что напряженная ситуация с энеровирусами и ротавирусами наблюдается каждый год, а их вспышки в осенний период – стандартная ситуация. Это связано с тем, что люди приезжают из отпусков с детьми, после чего те идут в школу и "обмениваются" инфекциями.

Иммунолог посоветовал чаще мыть руки, а на курортах пить только проверенную воду. Если же человек заболел, то ему необходимо срочно вызвать врача и сделать тест на выявление вируса. До этого нужно не допускать повышения температуры.

Ранее в СМИ начала распространяться информация о массовых жалобах на вирус Коксаки, который выявляется в детских учреждениях России. В частности, о случаях заражения детей сообщали в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае.

Роспотребнадзор взял под контроль проведение процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после массовых сообщений о вирусе Коксаки. В ведомстве также напомнили, что мерами профилактики данного заболевания является соблюдение правил личной гигиены.

Для питья необходимо использовать бутилированную или кипяченую воду, а также мыть ей фрукты и овощи. Не менее важно избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются признаки респираторных и кишечных инфекций.