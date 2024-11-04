Роспотребнадзор проконтролирует утренние фильтры в школах из-за сообщений о вирусе Коксаки

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Роспотребнадзор взял под контроль проведение процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после массовых сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в регионах страны, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ начала распространяться информация о массовых жалобах на вирус Коксаки, который выявляется в детских учреждениях России. В частности, о случаях заражения детей сообщали в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае.

Утренние фильтры подразумевают проверку на наличие признаков заболевания. У детей выявляются температура, кашель, насморк и прочие симптомы. При их наличии ребенка изолируют от коллектива вплоть до момента выздоровления. Такие меры принимаются в целях избежания распространения инфекции.

"Также Роспотребнадзор обращает внимание родителей, чей ребенок имеет клинические признаки болезни, что нужно немедленно обратиться в медицинское учреждение", – подчеркнули представители ведомства.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что мерами профилактики данного заболевания является соблюдение правил личной гигиены. Для питья необхохдимо использовать бутилированную или кипяченую воду, а также мыть ей фрукты и овощи. Не менее важно избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются признаки респираторных и кишечных инфекций.

Симптомами вируса Коксаки являются температура и сыпь. При этом источником инфекции становится только другой человек – заболевший или здоровый носитель. Группой риска являются маленькие дети. Они заражаются через воду, пищу, грязные игрушки и руки.

Ранее Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Турции в связи с жалобами российских туристов на неизвестный вирус. Представители ведомства приняли это решение на фоне распространения в некоторых телеграм-каналах сообщений о вспышке заболеваемости в отеле Sirene Belek. Отмечалось, что заразиться успели уже несколько десятков туристов из России, в том числе дети.