Роспотребнадзор не выявил случаев заболевания лихорадкой Ласса в России

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Случаи заболевания лихорадкой Ласса не были зафиксированы на территории России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что в штате Айова (США) зарегистрирован один вероятный случай заражения лихорадкой Ласса, который, как предполагается, был ввезен в страну.

Роспотребнадзор на постоянной основе осуществляет оперативный контроль за эпидемиологической обстановкой как в России, так и за ее пределами. Так, сотрудники службы создали высокочувствительную систему тестирования для выявления лихорадки Ласса. Кроме того, ведомство взаимодействует с коллегами из африканских стран для отслеживания и изучения опасных заболеваний.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России отсутствует риск завоза и распространения лихорадки. В рамках проекта "Санитарный щит" во всех пунктах пропуска ведется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью АИС "Периметр".

Между тем в Великобритании был зафиксирован первый случай смерти из-за лихорадки Ласса. Как считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, заразность данного заболевания невысокая, поэтому ожидать вспышки распространения вируса не стоит.