Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 12:29

Общество

Роспотребнадзор не выявил случаев заболевания лихорадкой Ласса в России

Фото: 123RF/armmypicca

Случаи заболевания лихорадкой Ласса не были зафиксированы на территории России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что в штате Айова (США) зарегистрирован один вероятный случай заражения лихорадкой Ласса, который, как предполагается, был ввезен в страну.

Роспотребнадзор на постоянной основе осуществляет оперативный контроль за эпидемиологической обстановкой как в России, так и за ее пределами. Так, сотрудники службы создали высокочувствительную систему тестирования для выявления лихорадки Ласса. Кроме того, ведомство взаимодействует с коллегами из африканских стран для отслеживания и изучения опасных заболеваний.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России отсутствует риск завоза и распространения лихорадки. В рамках проекта "Санитарный щит" во всех пунктах пропуска ведется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью АИС "Периметр".

Между тем в Великобритании был зафиксирован первый случай смерти из-за лихорадки Ласса. Как считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, заразность данного заболевания невысокая, поэтому ожидать вспышки распространения вируса не стоит.

Более 10 человек умерли после заражения бактерией vibrio vulnificus во Флориде

Читайте также


общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика