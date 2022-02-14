Вирусолог рассказал, может ли лихорадка Ласса распространиться по миру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал Москве 24 о возможности распространения лихорадки Ласса по миру.
Эксперт назвал данную болезнь тяжелой и уточнил, что геморрагическая лихорадка провоцирует кровотечения во внутренних органах. В природе данное заболевание поддерживается крысами, отметил Альтштейн.
"Может ли Ласса распространиться по миру? Угрозы эпидемической здесь нет. <...> От лихорадки никогда не было эпидемии, были только небольшие вспышки, но для этого требуется достаточная доза этого вируса", – объяснил вирусолог.
При этом Альтштейн оценил клиническую картину течения заболевания лихорадкой Ласса как в 10 раз более тяжелую по сравнении с коронавирусом. Данную болезнь эксперт сравнил с развитием Эболы – оба вируса отличаются негативным геномом.
Ранее стало известно, что в Великобритании был зафиксирован первый случай смерти из-за лихорадка Ласса. Как считает Альтштейн, заразность данного заболевания невысокая, поэтому ожидать вспышки распространения вируса не стоит.
В январе доктор биологических наук Александр Семенов объяснил как часто в мире могут случаться новые пандемии. В среднем это происходит раз в 15–20 лет, отметил эксперт.
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