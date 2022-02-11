Врач объяснила, почему живущие вместе люди могут не заражаться друг от друга COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Существует ряд факторов, благодаря которым живущие вместе люди могут не заражаться друг от друга коронавирусом, однако точный ответ неизвестен. Об этом РИА Новости рассказала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф Арофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

По ее словам, первый фактор связан с тем, что человек, не заражающийся коронавирусом от больного, с которым живет в одной квартире, ранее уже перенес бессимптомно инфекцию и имеет высокий титр антител.

"В последнее время со штаммом "Омикрон" мы видим это направо и налево: поступает, например, человек с переломом ноги после поездки на велосипеде, ему автоматически, как и всем в приемном отделении, делают тест на коронавирус, у него выявляют "Омикрон", а он вообще ничего не чувствовал", – пояснила Гольцман.

Еще один фактор, по мнению инфекциониста, связан с невосприимчивостью к респираторным вирусам, которая отмечается у определенного процента людей. Подобное явление связано с генетической предрасположенностью.

Влияет на риски и степень заразности заболевшего.

"Он может болеть, но сам по себе не являться носителем огромного количества вирусов", – пояснила Гольцман, добавив, что точного ответа на данный вопрос у ученых пока нет. Устойчивость к вирусам пытались связать с группами крови и генетическими аномалиями, но однозначного объяснения установить так и не удалось.

Врач добавила, что ситуация, при которой живущие вместе люди могут не заражаться друг от друга, не является новой и естественна для всех инфекционных заболеваний.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что пандемия коронавируса еще далека от завершения. Сделать подобный вывод позволяет появление новых штаммов инфекции.

