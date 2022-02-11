Матвиенко предложила включить в ОМС психиатрическую помощь после COVID-19

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила проработать вопрос психиатрической реабилитации после COVID-19 по полису ОМС. Об этом она сообщила в ходе заседания Совфеда.
"Психиатрическая реабилитация должна быть включена (в систему ОМС) так же, как иные виды постковидной реабилитации", – заявила Матвиенко, которую цитирует ТАСС.
Данным вопросом должны заняться комитет Совета Федерации по соцполитике, Минздрав РФ и центр психиатрии и наркологии имени Сербского.
"А почему нет? Это психическое здоровье людей, может быть, даже более важно, чем физическое и все остальное. Не менее важно, так скажем", – заключила Матвиенко.
Ранее в Совфеде поддержали идею о проведении реабилитации для детей после COVID-19. По мнению члена комитета СФ по социальной политике Владимира Круглого, понадобятся методы санаторно-курортного лечения и методы реабилитации в стационарах. Кроме того, он считает, что эту реабилитацию надо начинать как можно раньше.
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