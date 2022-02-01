Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В настоящее время первичное звено здравоохранения столкнулось с огромным вызовом, оно испытывает колоссальные нагрузки. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития России.
Он отметил, что, помимо борьбы с COVID-19, необходимо продолжать решать другие проблемы здравоохранения. По его мнению, это особенно актуально во время ежедневного роста количества заболевших коронавирусом.
"Важно обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов. Современные технологии должны упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов. Необходимо сократить сроки ожидания приема у специалиста и, конечно, избавить медицинский персонал от бумажной работы и бесконечных отчетов", – заявил Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул важность создания современной инфраструктуры. Он рассказал, что в ближайшие несколько лет предстоит оснастить нужным оборудованием и специалистами более 60% медорганизаций, осуществляющих реабилитацию.
Ранее врач-терапевт Рустем Османов заявил, что число регистраций инвалидности в мире может значительно вырасти из-за последствий COVID-19. Он отметил, что у большого числа госпитализированных с коронавирусом пациентов остаются проблемы со здоровьем и после выписки. По словам Османова, многие расстройства приобретают хронический характер после перенесенного COVID-19.
Мишустин призвал решить проблемы первичного звена здравоохранения
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