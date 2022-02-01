Врач допустил увеличение случаев инвалидности из-за последствий коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Число регистраций инвалидности в мире может значительно вырасти из-за последствий COVID-19. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на врача-терапевта Рустема Османова.
Он отметил, что у большого числа госпитализированных с коронавирусом пациентов остаются проблемы со здоровьем и после выписки. По словам Османова, многие расстройства приобретают хронический характер после перенесенного COVID-19.
При этом долгосрочность последствий коронавируса зависит от многих факторов. В частности, на нее влияют степень тяжести течения заболевания, возраст, уровень иммунитета и наличие сопутствующих заболеваний, пояснил специалист. Наиболее часто встречается декомпенсация сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ИБС, гипертоническая болезнь и нарушения сердечного ритма, а также сахарного диабета, ХОБЛ, хронического бронхита и цереброваскулярной болезни.
"После коронавирусной инфекции сохраняются симптомы – сердцебиение, одышка, слабость, утомляемость. Многие чувствуют себя подавленными, некоторым пациентам даже требуется консультация психотерапевта из-за астено-депрессивного состояния", – пояснил Османов.
Он подчеркнул, что сегодня медики не имеют конкретных клинических рекомендаций по лечению постковидного синдрома. По мнению Османова, для предотвращения массовой инвалидизации следует разработать комплекс мер медицинской помощи и профилактических мероприятий, направленных на преодоление последствий коронавируса.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что человек, инфицированный штаммом коронавируса "Омикрон", наиболее заразен в первые дни болезни – во время инкубационного периода. Медик подчеркнул, что человек заразен, даже если тест дает отрицательный результат.
Региональные поликлиники столкнулись с большой нагрузкой из-за "Омикрона"
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