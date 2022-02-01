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Иммунолог рассказал, для кого "Омикрон" грозит летальным исходом

"Риски очень высокие": для кого "Омикрон" грозит летальным исходом
общество эксклюзив

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что пожилой возраст, наличие иммунодефицита и хронических заболеваний увеличивают риски летального исхода при заражении "Омикроном".

Ранее специалисты из Японии пришли к выводу, что число госпитализаций людей старше 60 лет с острой пневмонией после заражения "Омикроном" заметно увеличилось. Отмечается, что более чем половине таких больных потребовались аппараты искусственной вентиляции легких.

По словам Крючкова, чем менее устойчива иммунная система к различного рода инфекциям, тем более вероятно наступление тяжелых последствий после заражения "Омикроном".

В группе риска люди, для которых и предыдущие линии коронавируса были опасны. Тут разницы особой нет. Это люди с хроническими заболеваниями, пожилые. Возраст старше 50, особенно после 60–65 лет уже риски очень высокие. А про 80+ и говорить нечего.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

Опасен "Омикрон" и для людей с иммунодефицитом, продолжает специалист.

"Это все, начиная от ВИЧ-инфекции, особенно в стадии декомпенсации, заканчивая лекарственными иммунодефицитами. То есть когда человек, например, принимает гормоны-глюкокортикостероиды или специальные препараты для лечения онкологических или аутоиммунных заболеваний, которые подавляют иммунную систему", – пояснил он.

По словам Крючкова, у этой группы людей иммунная система может не справляться с инфекцией. Поэтому вирус эффективно развивается в организме и увеличивает риск возникновения более тяжелых последствий, добавляет эксперт.

Однако это совершенно не значит, что остальным категориям "Омикрон" не нанесет особого вреда, уточнил иммунолог. "Случается, что умирают даже люди без явных факторов риска. Нельзя полностью исключить такую вероятность. Например, у человека нет лишнего веса, нет диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, вроде бы иммунодефицитов тоже нет, а он не справился", – подчеркнул эксперт.

У детей группы риска точно такие же. Те же самые иммунодефициты и серьезные хронические заболевания. Онкология, сердечно-сосудистые заболевания, в том числе тяжелые пороки, сахарный диабет первого типа. Все тяжелые заболевания, которые резко ухудшают адаптивные возможности организма.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, что наибольшая опасность COVID-19 заключается в способности инфекции стать сезонной и заражать по несколько раз одних и тех же людей. В особенности это касается граждан, которые не прошли вакцинацию. С каждым последующим заражением болезнь все сильнее будет старить их организм, сокращая при этом продолжительность жизни, указала эксперт.

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