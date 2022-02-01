Иммунолог рассказал, для кого "Омикрон" грозит летальным исходом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что пожилой возраст, наличие иммунодефицита и хронических заболеваний увеличивают риски летального исхода при заражении "Омикроном".
Ранее специалисты из Японии пришли к выводу, что число госпитализаций людей старше 60 лет с острой пневмонией после заражения "Омикроном" заметно увеличилось. Отмечается, что более чем половине таких больных потребовались аппараты искусственной вентиляции легких.
По словам Крючкова, чем менее устойчива иммунная система к различного рода инфекциям, тем более вероятно наступление тяжелых последствий после заражения "Омикроном".
Опасен "Омикрон" и для людей с иммунодефицитом, продолжает специалист.
"Это все, начиная от ВИЧ-инфекции, особенно в стадии декомпенсации, заканчивая лекарственными иммунодефицитами. То есть когда человек, например, принимает гормоны-глюкокортикостероиды или специальные препараты для лечения онкологических или аутоиммунных заболеваний, которые подавляют иммунную систему", – пояснил он.
По словам Крючкова, у этой группы людей иммунная система может не справляться с инфекцией. Поэтому вирус эффективно развивается в организме и увеличивает риск возникновения более тяжелых последствий, добавляет эксперт.
Однако это совершенно не значит, что остальным категориям "Омикрон" не нанесет особого вреда, уточнил иммунолог. "Случается, что умирают даже люди без явных факторов риска. Нельзя полностью исключить такую вероятность. Например, у человека нет лишнего веса, нет диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, вроде бы иммунодефицитов тоже нет, а он не справился", – подчеркнул эксперт.
Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, что наибольшая опасность COVID-19 заключается в способности инфекции стать сезонной и заражать по несколько раз одних и тех же людей. В особенности это касается граждан, которые не прошли вакцинацию. С каждым последующим заражением болезнь все сильнее будет старить их организм, сокращая при этом продолжительность жизни, указала эксперт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: