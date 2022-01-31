Биолог назвала главную опасность следующих за "Омикроном" штаммов коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Коронавирус будет сокращать продолжительность жизни человека в случае многократного заражения, рассказала Москве 24 профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
По мнению директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, нельзя утверждать, что "Омикрон"-штамм коронавируса станет финалом пандемии. Ученый полагает, что новые варианты возбудителей COVID-19 продолжат появляться.
При этом ученый сомневается, что следующий за "Омикроном" штамм мутирует в более патогенный и будет приводить к мгновенным кровотечениям и подобному урону организму. Также вряд ли вирус станет станет более заразным, полагает специалист.
"Обычно эволюция вируса идет в сторону увеличения заразности. Правда, в случае "Омикрона" мне кажется, что этот показатель уже настолько велик, что вирусу трудно стать более заразным. После волны "Омикрона" человечество ждет передышка, просто потому что у большого количества людей будет иммунный ответ к этому штамму. В этой связи у последующих с новыми особенностями S-белка не будет сильного отбора на заразность", – подчеркнула Баранова.
При лечении новых штаммов коронавируса антиковидными препаратами существует угроза, что вирус со временем станет невосприимчивым к действию лекарств, считает специалист. Профессор добавила, что в организме здорового молодого человека вирус вряд ли сможет задержаться надолго для значимого накопления мутаций.
Что касается вакцинопрофилкатики против "Омикрона", то биолог отметила, что делать специфическую вакцину против этого штамма затруднительно. "Штамм уже разошелся на две линии – BA.1 и BА.2. Вторую линию зафиксировали во многих странах мира, с большой долей вероятности, она есть и в Москве. Если распространится вариант BA.2, а сделан апдейт вакцины на BA.1, то практического значения она будет иметь немного", – заключила ученый.
Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что иммунитет переболевших "Омикроном" может быть неэффективен по отношению к другим вариантам коронавируса. По ее словам, единственным надежным способом защиты от инфекции по-прежнему остается вакцина.
Эксперт объяснил причину большого количества мутаций у "Омикрона"
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