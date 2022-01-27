Эпидемиолог рассказала, защитит ли иммунитет после "Омикрона" от других вариантов COVID-19

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Иммунитет переболевших "Омикроном" может быть неэффективен по отношению к другим вариантам коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"Тот иммунитет, который будет вырабатывать в отношении штамма "Омикрон", навряд ли будет надежно защищать от других, особенно новых вариантов", – сказала она.

По словам Руженцовой, рассчитывать на то, что после болезни сформируется надежный иммунитет к последующим вариантам коронавируса, не стоит. Единственным надежным способом защиты от инфекции по-прежнему остается вакцина, подчеркнула специалист. Она пояснила, что потребность в вакцинации и ревакцинации диктуют особенности вируса.

Ранее врач-иммунолог Мария Польнер рассказала, чем опасны попытки повысить иммунитет при коронавирусе. Специалист подчеркнула, что прием иммуномодуляторов грозит цитокиновым штормом, который может привести к летальному исходу.