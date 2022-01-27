Врач рассказала о желудочно-кишечных симптомах "Омикрона"

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что у заразившихся "Омикроном" может наблюдаться расстройство работы желудочно-кишечного тракта.
По словам специалиста, симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта при новой мутации коронавируса бывают как у взрослых пациентов, так и у детей. "Это может быть тошнота, рвота, жидкий стул, боли в животе. В принципе, эти симптомы не отличаются от кишечной формы других штаммов коронавируса", – уточнила эксперт.
Однако появление этих симптомов далеко не означает, что человек точно заразился "Омикроном", говорит эксперт. "При "Омикроне" проблемы с ЖКТ могут быть, но иногда их может и не быть. Также эти симптомы бывают и без коронавируса и могут быть вызваны другим инфекционным агентом", – объясняет специалист.
Поэтому терапевт настоятельно рекомендует не ставить себе диагноз, а сразу обратиться к врачу при недомогании и выявить причину. Иногда, по словам Чернышовой, проблемы с ЖКТ могут указывать на заболевания, требующие срочного хирургического вмешательства.
"Аппендицит может начаться ровно так же. С тошноты, боли в животе сначала неясного характера где-то в районе пупка и даже желудка. Жидкий стул, слабость и рвота тоже могут быть. Если человек решит, что это точно "Омикрон", и не вызовет врача, а будет просто лежать в кровати и пить больше жидкости, он упустит время и начнутся осложнения", – предупреждает Чернышова.
Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о потенциальной угрозе заболеть "Омикрон"-штаммом коронавируса во время еды. По словам специалиста, научно доказано, что инфекция способна оседать и находиться на продуктах продолжительное время, причем особенно это касается замороженных товаров.
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